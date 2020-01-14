Иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась во вторник ракетной атаке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath.
Подробности пока не приводятся.
Иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась во вторник ракетной атаке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath.
Подробности пока не приводятся.
Дата: 2020/01/14 23:19
Раздел: Мир
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