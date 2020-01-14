Как минимум три иранских журналиста, работавшие в государственной информационной службе, извинились перед зрителями за «13 лет лжи» и заявили об уходе из СМИ.

Увольнения произошли на фоне протестов в Тегеране, вызванных уничтожением украинского авиалайнера, передает «Туран».

Одна из иранских журналисток перед уходом опубликовала в Instagram извинения, которые позднее были удалены. «Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты… Простите меня за те 13 лет, которые я врала», — говорилось в публикации.

Позже еще двое телеведущих сделали похожие заявления.

«Я никогда не вернусь к телевидение. Я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Простите меня», — написала другая телеведущая.

Minval.az