Американские ученые подтвердили полученные ранее данные о том, что спасатели, работавшие на месте ликвидации последствий теракта 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке были уничтожены башни-близнецы Всемирного торгового центра, необычайно часто страдают раком, сообщает ТАСС.

Многие их тех, кто работал на месте инцидента, боролись с последствиями терактов не имея никаких средств защиты и по этой причине подверглись действию концентрированных доз канцерогенов, асбестовой пыли и других опасных веществ, попавших в атмосферу и воду в результате пожаров и обрушения башен.

«Наше исследование показало, что вероятность возникновения рака была значительно выше, чем на это указывали прошлые наблюдения, которые проводились на протяжении более коротких периодов времени. Многие виды рака развиваются достаточно медленно, поэтому вполне возможно, что в будущем мы откроем новые закономерности такого рода», — отметила профессор медицинской школы госпиталя Маунт-Синай Сьюзан Тайтельбаум.

Специалисты полагают, что число заболевших будет только расти, поскольку «возрастной рак» способен проявляться спустя 20-30 лет после катастрофы.

Напомним, что в спасении людей из горящих башен Всемирного торгового центра, а также в разборе завалов после их падения участвовала примерно половина пожарных расчетов Нью-Йорка, а также тысячи полицейских, сотрудников других муниципальных служб и добровольцев. Работы на месте трагедии продолжались до июня 2002 года, в общей сложности в них были задействованы порядка пятидесяти тысяч человек. У четырех тысяч человек, пострадавших в результате теракта, были выявлены различные онкологические заболевания — наиболее часто встречается рак крови, простаты и щитовидной железы.

11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида» захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер рухнул на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый не достиг цели террористов и разбился в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трех тысяч человек.

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