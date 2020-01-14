Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал во вторник преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, если он не прекратит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С таким обещанием турецкий лидер выступил в парламенте в Анкаре, трансляцию ведет телеканал NTV.

«Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок», — заявил президент.

Эрдоган также выступил с утверждением, что Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем «сбежал из Москвы», где велись переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем.

«Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы», — сказал Эрдоган. По мнению турецкого лидера, теперь ответственность за развитие ситуации в Ливии лежит на российской стороне.

Minval.az