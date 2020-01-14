Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полугодовой доклад министерства финансов по валютным вопросам.

В минфине заявили, что КНР должен предпринимать меры, чтобы избежать систематически слабой валюты. По мнению американского ведомства, укрепление юаня будут поддерживать крепкая основана китайской экономики и проводимая структурная политика.

Отмечается, что власти США предупредили Тайвань и Таиланд, что огни могут быть включены в список валютных манипуляторов.

Кроме того, в докладе минфин призвал Германию в скорейшем времени сократить налоги, так как в стране наблюдается рекордный профицит бюджета.

Minval.az