Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о примирении с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сарраджом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный ливийский источник.

«Маршал Хафтар покинул Москву. Соглашение он не подписал», — сказал источник.Главы ПНС и ЛНА участвовали в переговорах в Москве совместно с представителями МИД России и Турции. По итогам встреч должно быть подписано соглашение о прекращении огня на территории Ливии.

Хафтар заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

«Проект [соглашения] игнорирует многие из требований ливийской армии», — приводит его слова во вторник телеканал Al Arabiya.

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