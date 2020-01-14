НАТО в ответ на развертывание Россией комплексов «Искандер» с ракетами 9M72 (по классификации альянса — SSC-8), «нарушающими положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», будет укреплять противовоздушную и противоракетную оборону, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Когда речь идет о SSC-8, то мы (НАТО) будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над улучшением боеготовности и над улучшением сроков оповещения (об угрозах)», — цитирует его «Интерфакс» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

«Посредством размещения SSC-8 Россия нарушила ДРСМД», — повторил он обвинения альянса в адрес Москвы.

При этом он назвал развертывания ракет этого типа частью стратегии Москвы, направленной на получение новых вооружений, в том числе ядерных.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет ограничиться оборонительными мерами, и не собирается размещать в Европе дополнительное ядерное оружие. По словам генсека, следующая цель альянса — укрепить систему контроля над вооружениями.

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