США являются крупнейшей военной державой в мире. Эта страна также является вовлеченной в наибольшее число военных конфликтов. Несомненно, ведение военных действий требует больших затрат.

«Вести» подготовили рейтинг самых дорогостоящих войн в истории США.

На десятом месте испано-американская война — расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $10,33 млрд, длительность: 4 месяца, военные потери США: 2446.

9-е место в списке занимает Гражданская война (Конфедерация) — расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $22,99 млрд, длительность: 4 года, военные потери США: 750 тыс. (Север и Юг).

На 8-м месте Гражданская война в США (Север)- расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $68,17 млрд, длительность: 4 года, военные потери США: 750 тыс. (Север и Юг).

На 7-м месте война в Персидском заливе — расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $116,6 млрд, длительность: 7 месяцев, военные потери США: 383.

На 6-м месте Первая мировая война — расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $381,8 млрд, длительность: 1 год 7 месяцев, военные потери США: 116516.

На 5-м Корейская война — расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $389,81 млрд, длительность: 3 года 1 месяц, военные потери США: 36574.

На 4-м война во Вьетнаме — расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $843,63 млрд, длительность: 17 лет, 9 месяцев, военные потери США: 58220.

Третье место в 10-ке занимает война в Афганистане — расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $910,47 млрд, длительность: с 2001 по 2014 гг., военные потери США: 2285.

На втором месте иракская война -расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $1,01 трлн, длительность: 7 лет 5 месяцев, военные потери США: 4410.

И, наконец, первое место в топ-10 самых дорогих войн занимает Вторая мировая война — расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.): $4,69 трлн, длительность: 3 года 9 месяцев, военные потери США: 405399.

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