Видеоагентство Ruptly сняло Джулиана Ассанжа в тюремном грузовике после суда в Лондоне. Из толпы снимавших его журналистов и активистов слышны крики: «Держись! Мы боремся за тебя! Твоя свобода — это наша свобода!»

Как пишет RT, сегодня основатель сайта WikiLeaks был на слушании по делу о его экстрадиции в Америку. Власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Если Ассанжа выдадут США, ему грозит многолетнее тюремное заключение.

Minval.az