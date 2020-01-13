Восемь боевых самолетов ВВС ЦАХАЛа получили повреждения во время затопления ангаров на одной из военных баз на юге Израиля. Как стало известно 13 января, пять из них уже прошли техническое обслуживание и возвращены на боевое дежурство.

После публикаций в СМИ высокопоставленный офицер ВВС ЦАХАЛа прокомментировал инцидент на базе Хацор и признал, что эвакуацию боевых машин необходимо было провести заблаговременно.

«В прошлом проводились работы по поддержанию в исправности канализационных систем военной базы. Но действительно нужно было заранее вывезти в безопасное место самолеты, стоящие в укрепленных арочных укрытиях.

В 05:00 в четверг 9 января на территории было сухо. Но затем за полчаса военная база была залита 50 млн литров воды потоками такой силы, с какой мы никогда раньше не сталкивались. Вода ломала бетонные стены», — пояснил офицер.

Наводнение привело к повреждению 8 истребителей F-16, 3 машины, по словам офицера, серьезно пострадали. Их вернут в строй лишь через несколько дней.

«Два укрытия были полностью затоплены водой, было ошибкой оставить там самолеты и не вывезти их на площадку аэродрома. Мы изучим обстоятельства инцидента и сделаем выводы. Подготовка к буре была проведена с упором на безопасность личного состава, важнейшего оборудования, самолетов и стратегической инфраструктуры», — добавил офицер, передает онлайн-издание «Израиль по-русски».

Именно на базе Хацор регулярно проводятся международные учения с участием пилотов военной авиации из разных стран, в первую очередь с летчиками из США. Очередные маневры должны пройти там примерно через два месяца. На базу прибудут сотни солдат и офицеров американских вооруженных сил.

В течение трех дней по соображениям безопасности было запрещено публиковать любую информацию, касающуюся наводнения на базе ВВС. Некоторые подробности раскрывать все еще нельзя.

12 января портал Ynet сообщил, что в прошлом предпринимались попытки изменить состояние дренажной системы в районе базы Хацор. Выяснилось, что еще в 2013 году региональный совет пытался убедить командование ВВС принять участие в финансировании проекта новых дренажных сооружений.

Источник, осведомленный о ходе переговоров, рассказал, что уже тогда «ущерб от стихийных бедствий составил 20 млн шекелей».

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