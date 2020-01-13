Действие сериала будет происходить через год после событий оригинального фильма 1991 года. Главной героиней шоу станет агент ФБР Кларисса Старлинг, которую в оригинальной ленте сыграла Джоди Фостер, а в сиквеле 2001 года «Ганнибал» — Джулианна Мур. В основу сюжета обоих фильмов легли романы Томаса Харриса об отношениях Старлинг и серийного убийцы Ганнибала Лектера.
«Храбрость и сложность характера Клариссы всегда были очевидны, но ее личная история оставалась тайной. Сегодня нам нужна именно эта история: ее борьба, гибкость, победа. Сейчас и всегда — ее время», — говорят авторы сериала.
Кто сыграет в новом фильме, пока неизвестно.
По мотивам книг о Ганнибале Лектере также сняты фильмы «Ганнибал: Восхождение» (2007), «Красный дракон» (2002) и сериал «Ганнибал» (2013-2015).