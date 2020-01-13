Телеканал CBS заказал пилотный эпизод сериала, которые станет продолжением фильма «Молчание ягнят», передает Reality TV World.

Действие сериала будет происходить через год после событий оригинального фильма 1991 года. Главной героиней шоу станет агент ФБР Кларисса Старлинг, которую в оригинальной ленте сыграла Джоди Фостер, а в сиквеле 2001 года «Ганнибал» — Джулианна Мур. В основу сюжета обоих фильмов легли романы Томаса Харриса об отношениях Старлинг и серийного убийцы Ганнибала Лектера.

«Храбрость и сложность характера Клариссы всегда были очевидны, но ее личная история оставалась тайной. Сегодня нам нужна именно эта история: ее борьба, гибкость, победа. Сейчас и всегда — ее время», — говорят авторы сериала.

Кто сыграет в новом фильме, пока неизвестно.

По мотивам книг о Ганнибале Лектере также сняты фильмы «Ганнибал: Восхождение» (2007), «Красный дракон» (2002) и сериал «Ганнибал» (2013-2015).

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