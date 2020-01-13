Президент Турции Тайип Эрдоган отправится в ФРГ с рабочим визитом 19 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию турецкого лидера.
«Наш президент нанесет однодневный рабочий визит в Германию 19 января», — говорится в сообщении.
Президент Турции Тайип Эрдоган отправится в ФРГ с рабочим визитом 19 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию турецкого лидера.
«Наш президент нанесет однодневный рабочий визит в Германию 19 января», — говорится в сообщении.
Дата: 2020/01/13 13:20
Раздел: Мир
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