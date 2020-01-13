Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Saarbrücker Zeitung призвал Москву оказать влияние на Тегеран для соблюдения им условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

«Россия, будучи одной из подписавших соглашение сторон, несёт ответственность за то, чтобы оно как фактор стабильности в регионе было сохранено… Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры», — подчеркнул Маас.

Он выразил мнение, что Россия также могла бы использовать своё влияние для предотвращения эскалации в Сирии.

По мнению германского министра, несмотря на предотвращение прямого военного столкновения между США и Ираном, конфликт между ними «висит как „дамоклов меч“ над регионом».

Minval.az