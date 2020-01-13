В мире станет одним автогигантом меньше — руководство японского автомобильного концерна Nissan разрабатывает секретный план по выходу из альянса с корпорацией Renault на фоне скандала с экс-главой объединения Карлосом Гоном, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Nissan планирует полностью развести с Renault работы в производственной и инженерно-технической сферах, а также осуществить перестановки в правлении компании. Издание отмечает, что партнерство Nissan и Renault уже было «токсичным», а ситуация с Гоном только подстегнула японскую сторону действовать быстрее.

Nissan — Renault вступили в альянс еще в 1999 году. Теперь же исчезновение этого союза, вероятно, заставит обе стороны искать новых партнеров в автомобильной индустрии, пишет издание. Только так компании смогут составить конкуренцию таким автогигантам, как союз Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot и совместное производство Volkswagen и Ford.

Minval.az