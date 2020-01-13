Федеральное правительство Австралии направит почти $35 млн на восстановление дикой природы и среды обитания животных на континенте после лесных пожаров.

Об этом в своем Twitter написала министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

Она уточнила, что речь идет о 50 млн австралийских долларов ($34,8 млн).

Министр также сообщила, что часть средств пойдет на то, чтобы «поддержать работу учёных, экологов и общественных организаций».

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Австралии погибло уже 27 человек.

Minval.az