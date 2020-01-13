Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прилетел в Москву, где у него могут состояться переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ливийский информированный источник.

По его данным, прибытие Сарраджа в столицу России также ожидается в понедельник, 13 января.

Ранее в воскресенье, 12 января, ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий. Также было известно, что Саррадж и Хафтар могут провести переговоры в Москве между собой, а также с российским правительством и турецкой делегацией.

Minval.az