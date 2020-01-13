Командующий войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) Хосейн Салами 12 января принёс извинения за сбитый после взлёта из аэропорта Тегерана украинский «боинг». Его слова передаёт «Лайф» со ссылкой на ISNA.

— Мне никогда не было так совестно в своей жизни <…> Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за неё. Мы просим прощения, — сказал Салами.

По его словам, в ту ночь была особенно напряжённая обстановка в регионе, потому что «все американские самолёты и вертолёты в Персидском заливе были подняты в воздух».

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