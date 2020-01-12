Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила турецкий беспилотник со снарядами для минометов.
Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-центра оперативного штаба операции «Аль-Карама».
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила турецкий беспилотник со снарядами для минометов.
Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-центра оперативного штаба операции «Аль-Карама».
Дата: 2020/01/12 23:40
Раздел: Мир
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