Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили приверженность Лондона и Берлина Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе). Об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье канцелярией главы британского правительства по итогам разговора двух политиков, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили совместную заинтересованность в том, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, и подтвердили, что остаются привержены делу сохранения СВПД», — отмечается в сообщении.

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