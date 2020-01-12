Принц Уильям выразил сожаление из-за того, что его отношения с принцем Гарри не так близки, как раньше. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Times.

По словам герцога Кембрджского, он опечален тем, что между ним и братом больше нет прежнего единения.

При этом принц Уильям отметил, что единственное, что может сделать королевская семья, — это поддержать решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от привилегий и обязанностей.

Он также выразил надежду, что однажды все члены семьи будут придерживаться одного и того же мнения.

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