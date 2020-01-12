Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что в перспективе Америка выведет свои войска из Ирака на тех условиях, которые считает приемлемыми. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, резолюция с требованием вывода из Ирака всех иностранных войск, принятая парламентом страны, не имеет законодательной силы, так как получила поддержку только от членов правительства из числа шиитов, а сунниты и курды бойкотировали её.

— В любом случае, мы тоже хотим уйти из Ирака. Президент говорил, что мы планируем уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, таким образом, чтобы ИГИЛ было полностью уничтожено, — добавил О’Брайен (цитата по «Лайфу»).

Он также отметил, что США рассчитывает вывести войска из Ирака, только оставив его «в безопасности и независимым».

Minval.az