Миссия ООН по поддержке в Ливии в воскресенье приветствовала прекращение огня в Ливии и призвала стороны строго его соблюдать, передает «Интерфакс».

Миссия ООН по поддержке в Ливии «приветствовала перемирие и призвала стороны конфронтации строго соблюдать перемирие и создать пространство для мирных усилий, чтобы разрешить противоречия посредством межливийского диалога».

Миссия также выразила полную готовность поддержать ливийцев и использовать все свои возможности, чтобы помочь им найти мирное и окончательное решение кризиса в стране.

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