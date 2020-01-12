В Австралии голодным животным доставили еду на вертолетах в рамках акции под названием «Операция скалистый кенгуру», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на министра окружающей среды штата Новый Уэльс.

Доставку пищи организовала австралийская национальная служба парков и дикой природы. Несколько тысяч корнеплодов скинули с вертолета животным, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от лесных пожаров.

«Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)», — заявил министр.

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