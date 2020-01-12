Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник 13 января прибудет с рабочим визитом в Турцию.

В Управления по связям администрации президента Турции «Анадолу» сообщили, что визит организован по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это первый визит Конте в Турцию с момента его избрания на пост главы итальянского правительства.

Ожидается обсуждение двусторонних связей и шагов по углублению турецко-итальянского сотрудничества.

Также состоится пройдет обмен мнениями по региональным и международным процессам, в особенности по ситуации в Ливии.

Minval.az