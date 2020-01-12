Британский посол в Тегеране Роберт Макэйр заявил, что не участвовал ни в каких протестах в Иране.

По словам посла, он отправился не на протесты, а на то, что было заявлено как бдение в память о жертвах крушения украинского самолета Boeing.

«Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях!» — подчеркнул посол.

По его мнению, посещение таких памятных мероприятий — это нормальная реакция, ведь люди хотят отдать дать уважения жертвам авиакатастрофы.

«Я покинул место событий спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать», — добавил Макэйр.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами Противовоздушной обороны страны.

Minval.az