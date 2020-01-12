Семь государств-членов ООН временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации.

Отмечается, что это такие страны, как Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

«В соответствии со статьей 19 устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года», – говорится в сообщении Анадолу.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.

«Долг США ООН по-прежнему составляет 491 миллион долларов», – пишет издание.

Minval.az