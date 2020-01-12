Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о создании рабочей группы, которая приступит к оказанию консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы украинского самолета в Иране, сообщается на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Мусави отметил, что рабочая группа создана в одном из департаментов иранского внешнеполитического ведомства. По его словам, ей «поручено заниматься вопросами, поступающими от семей жертв, и оказывать необходимые услуги».

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. В Иране уточнили, что самолет приняли за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.

Minval.az