Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, еще восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок. Позднее директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид заявил, что Пентагон после стрельбы на военной базе, устроенной курсантом из Саудовской Аравии, проверил всех курсантов из этой страны и не нашел «непосредственных угроз».

Как сообщает телеканал, военнослужащие не обвиняются в пособничестве нападавшему. По информации источников телеканала, некоторые из обучающихся обвиняются в связях с экстремистскими движениями, другие — в хранении детской порнографии.

Представители ФБР и министерства юстиции США от комментариев отказались, отмечает телеканал.

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