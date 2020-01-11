Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана.

Об этом в субботу со ссылкой на заявление организации сообщило агентство Reuters.

По его данным, рекомендация была выпущена «в связи с заявлением со стороны Ирана, что его вооруженные силы случайно сбили украинский пассажирский самолет».

Ранее EASA выпустило рекомендацию для авиакомпаний о необходимости отказаться от полетов над территорией Ирана на высоте ниже 7,5 тыс. м.

Minval.az