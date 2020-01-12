Проект «Северный поток-2» необходимо довести до конца, заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы говорили, конечно же, о проекте «Северный поток». Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от «Северного потока». Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект», — заявила Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает РИА Новости.

«Отрадно, что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину»,- добавила Меркель.

Minval.az