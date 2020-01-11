Власти Ирана объявили дату гибели генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января в результате спецоперации США, Международным днем сопротивления, передает агентство IRNA.

Секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели заявил, что указ о внесении в календарь страны Всемирного дня сопротивления (World Day of Resistance), который будет отмечаться 3 января, подписал президент Ирана Хасан Роухани.

Реза Амели также сообщил о создании международной премии памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет носить имя генерала Сулеймани.

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