Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за сбитый украинский самолет Boeing 737-800.

Об этом в субботу, 11 января, говорится на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Политики провели телефонный разговор по инициативе Тегерана. Роухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он попросил прощения и полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных, говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что признание «ракетной версии» открыло путь для продолжения расследования без задержек и преград. Украинский лидер ожидает дальнейшего конструктивного взаимодействия с Тегераном в соответствии с нормами международного права.

Он также подчеркнул, что экипаж самолета действовал в строгом соответствии с международными правилами. Необходимо как можно скорее вернуть на родину тела погибших украинцев, сказал Зеленский. Это нужно сделать до 19 января, «чтобы их родные могли с ними попрощаться». Роухани заверил, что даст соответствующие поручения.

Minval.az