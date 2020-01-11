Система ПВО Ирана приняла разбившийся самолет «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета близ Тегерана 8 января.

«Система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету, находящуюся на расстоянии 19 км», — сказал Хаджизаде.

По словам военнослужащего, решение сбить лайнер принимал единолично оператор системы ПВО, так как у него нарушилась связь с командованием.

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