Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 по местному времени с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.

«Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 16.37 (совпадает с мск) в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври», — говорится в сообщении ведомства.

Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула, передает турецкое агентство Hurriyet.

Сообщается, что землетрясение ощущалось по всему городу: качались люстры, вещи падали с полок.

Жители выбегали из зданий.

По данным агентства по ЧС Турции, пострадавших нет.

Minval.az