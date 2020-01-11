Герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт со студией Disney. Об этом сообщает The Times.

Согласно условиям договора, герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов. По информации издания, сделка была совершена еще перед Рождеством, в чем принца Гарри и его супругу уже упрекнули высокопоставленные члены королевской семьи.

Известно, что первая запись с участием Маркл также была сделана в прошлом году. Отмечается, что вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

Minval.az