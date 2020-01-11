Иранские военные настаивали на ограничении полетов гражданской авиации незадолго до катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», телеканал Aljazeera.

«Мы требовали прекратить движение самолетов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин», — заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Ранее командующий ВКС КСИР детально объяснил, как был нанесен ошибочный удар по украинскому лайнеру. Генерал взял на себя ответственность за крушение самолета и признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе.

Minval.az