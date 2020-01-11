Иран располагает киберинструментами, способными нанести физический ущерб критической инфраструктуре США, например, отключить энергосистемы Западного побережья или обездвижить военные беспилотники, сообщает Breaking Defense.

«Я собираюсь сказать вам горькую правду. Когда у вас есть тысячи акторов, хорошо обученных национальным государством, то, если они нацелены на что-то, они, вероятно, преуспеют», — приводит американское издание слова Дианы Волер из ИТ-компании Saviynt (США).

Издание напоминает, что 6 и 7 января техасский губернатор Грег Эбботт заявил, что в возглавляемом им штате зафиксировали резкий скачок числа (безуспешных) попыток (до десяти тысяч в минуту) провести кибертаки, в чем виноват Иран.

Согласно Breaking Defense, предупреждение, касающееся кибербезопасности, выпущенное недавно МНБ и ФБР, свидетельствует, что бизнес и правительственные учреждения должны быть готовыми к возможному отключению и последующему перезапуску своих интернет-ресурсов.

Minval.az