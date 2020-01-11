Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал властям страны обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета, сбитого по ошибке под Тегераном. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

«Как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке в ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания», — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил страны заявили, что самолет был сбит по ошибке, поскольку пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеское воздушное судно. Президент Ирана выразил соболезнования и заявил, что сожалеет об этой ошибке.

Minval.az