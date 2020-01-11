США в день убийства иранского генерала Касема Сулеймани пытались устранить еще одного высокопоставленного иранского командира в Йемене.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи (на фото — слева), одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.

Проведение сразу двух операций в один день могло означать, что убийство Сулеймани — лишь часть более широких действий американских вооруженных сил, говорится в статье.

Официальные лица отказались сообщить журналистам подробности операции против Шахлаи, заявив лишь, что она не увенчалась успехом. По словам одного из чиновников, американские власти даже собирались объявить об успехе обеих операций одновременно.

Minval.az