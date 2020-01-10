Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани тот планировал нападения на четыре посольства США. Об этом сообщает Reuters.

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Трамп рассказал, что Иран планировал масштабные атаки, скорее всего, на американские посольства.

Отвечая на вопрос, о каких именно диппредставительствах идет речь, он заявил, что, вероятно, одно из таких посольств расположено в Багдаде. Других посольств он не назвал.

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