В Австралии проходят многотысячные акции протеста в связи с бушующими в стране лесными пожарами, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на телеканал 9News в пятницу, 10 января.

Только в деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента. Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»).

Участники требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране. Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива.

Протесты проходят и в других городах. Так, в Аделаиде (штат Южная Австралия) активисты заблокировали движение на нескольких улицах в деловом районе. К акции присоединился и Мельбурн.

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