Lufthansa и Austrian Airlines приостановили полеты в Тегеран до 20 января

Германская авиакомпания Lufthansa приняла решение приостановить до 20 января полеты в Тегеран по соображениям безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

Компания осуществляет полеты в Тегеран из Франкфурта-на-Майне. Накануне она развернула обратно свой рейс LH 600, следовавший в иранскую столицу, на фоне сообщений о том, что лайнер компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение в среду после вылета из аэропорта Тегерана, мог быть сбит.

Авиакомпания Austrian Airlines также отменила рейсы из Вены в Тегеран до 20 января.

«Служба безопасности Austrian Airlines продолжает оценивать ситуацию вместе со службой безопасности Lufthansa, национальными и международными ведомствами. Как только мы будем обладать детальной информацией, мы решим, когда сможем возобновить иранские рейсы», — отметили в компании.

Minval.az