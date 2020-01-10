По меньшей мере, 14 человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в мечети в Кветте, столице провинции Белуджистан.

Как передает ТАСС, среди жертв – замначальника полиции города, сообщила в пятницу газета Doon.

«Взрыв унес жизни 14 человек, 20 получили ранения, — сказал заместитель главного инспектора полиции Белуджистана Абдул Раззак Чима. — Среди погибших числится заместитель начальника полиции Кветты Аман Улла».

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По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в мечети на юго-западе Пакистана.

Как пишет ТАСС, об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, взрыв произошел в Кветте, столице провинции Белуджистан. Среди погибших есть полицейский.

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