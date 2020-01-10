Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не намерен обсуждать с Ираком вывод американских войск с территории этой страны.

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«На данный момент любая делегация, которая будет направлена в Ирак, будет занята обсуждением того, как подтвердить наше стратегическое партнёрство, — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке», — цитирует RT заявление американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе также заявили, что США являются «силой добра на Ближнем Востоке». В сообщении говорится, что целью военного присутствия США в Ираке является борьба с террористической группировкой «Исламское государство».

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