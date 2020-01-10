Власти Франции не считают, что Иран уже сейчас располагает готовым ядерным оружием, однако может его создать в течение ближайшего года или двух, если не удастся убедить Тегеран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил радио RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Сейчас пока у них нет ядерного оружия, но если они продолжат игнорировать условия Венского соглашения, тогда они смогут в течение года-двух получить ядерное оружие», — рассказал он.

Глава французского МИД назвал плохим решением выход США из соглашения, подчеркнув, что именно это открыло Ирану путь к получению ядерного оружия. «Предотвратить это можно лишь через дипломатию, переговоры», — подчеркнул он. Ле Дриан также опроверг предположение о том, что СВПД мертво, заявив, что европейцы изо всех сил стараются спасти сделку.

7 января постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не добивается обладания ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения условий ядерной сделки, так как этого не предполагает защитная доктрина исламской республики. Кроме того, отметил полпред Ирана, в стране «есть очень четкий религиозный запрет на ядерное оружие от нашего верховного лидера».

Дипломат также заверил, что если Тегеран «вновь будет получать выгоду от ядерной сделки, он вернется к ее выполнению».Глава французского МИД назвал плохим решением выход США из соглашения, подчеркнув, что именно это открыло Ирану путь к получению ядерного оружия.

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