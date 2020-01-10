Ликвидация иранского командира Касема Сулеймани стала возможна благодаря агентам в аэропортах Дамаска и Багдада. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на свои источники в Иране.

По данным иракского агентства национальной безопасности, агенты, которые способствовали убийству Сулеймани, принадлежат к широкой шпионской сети США на Ближнем Востоке.

Так, сообщается, что Сулемани и сопровождающие его лица прибыли в аэропорт Дамаска на машинах с затемненными окнами, припарковались возле самолета компании Sham Wings, следующего рейсом в Багдад.

Предположительно, один из сотрудников авиакомпании работал на американцев и сообщил им о вылете. Сулеймани прибыл в Багдад, но там не вошел в здание аэропорта и не проходил таможенные процедуры. На выезде с территории аэропорта конвой из нескольких машин подвергся обстрелу высокоточных ракет.

СМИ отмечает, что Сулеймани избегал полетов на небольших частных самолетах — он боялся, что будет уничтожен в воздухе.

Напомним, командующий спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации, проведенной американскими военными в Ираке 3 января. В ответ на его гибель Иран атаковал ряд военных баз США, расположенных на иракской территории.

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