Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар отказался вводить режим прекращения огня по предложению российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает портал The Libyan Observer.

Отмечается, что Хафтар приветствовал инициативу российского лидера, однако решил продолжить наступление на Триполи. Он заявил, что его действия «в борьбе против террористов» будут продолжаться. «Некоторые группы людей захватили столицу и получили поддержку других стран, которые поставляют им военную технику, боеприпасы и беспилотники», — сказал фельдмаршал.

Путин и Эрдоган призвали прекратить военные действия с 12 января и предложили Ливийской национальной армии (ЛНА) и правительству национального согласия (ПНС) сесть за стол переговоров.

Minval.az