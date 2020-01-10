Сотрудники американской компании Boeing выражали сомнения в надежности некоторых систем самолетов 737 MAX до авиакатастрофы в Индонезии.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Ее журналисты ознакомились с материалами, которые Boeing передала в декабре 2019 года законодателям из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США, а также Федеральному авиационному управлению (ФАУ). Как следует из этих документов, сотрудники компании во внутрикорпоративной переписке отмечали, что пытались скрыть от ФАУ различные недоработки.

«Меня все еще не простил бог за то, что я скрыл в прошлом году», — приводит издание выдержку из послания, которое некий сотрудник Boeing отправил кому-то из коллег в 2018 году. Как отмечает издание, речь в данном случае шла о контактах между Boeing и ФАУ. В другом сообщении специалиста компании, датируемом 2017 годом, Boeing 737 MAX была дана следующая оценка: «Этот самолет спроектирован клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны». Другие сотрудники в 2018 году в переписке отметили, что не позволили бы членам своих семей лететь на авиалайнере, экипаж которого был обучен с помощью тренажеров, предназначенных для Boeing 737 MAX.

Boeing в четверг опубликовала заявление, в котором отметила, что передала указанные материалы законодателям и ФАУ. Компания признала, что часть переписки является «совершенно неприемлемой».

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Minval.az