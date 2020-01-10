Принц Гарри и Меган Маркл планировали отказаться от звания членов королевской семьи на протяжении трех месяцев.

Эти подробности опубликовала газета Daily Mirror.

По данным издания, герцог и герцогиня Сассекские задумались об отказе от королевских привилегий во время своего последнего официального визита в ЮАР. Пара устала от давления прессы и королевских обязательств, передает Daily Mirror. Отмечается, что последние шесть недель они воплощали свой план в реальность, прибегнув к помощи группы советников из Великобритании и США.

«Все началось с тура в Южную Африку, — заверил анонимный источник, приближенный к королевской семье. — Гарри видел, что Меган страдает. Он сказал ей, что не хочет ехать в очередной официальный тур в сопровождении прессы. Он предложил ей выбрать иной жизненный путь».

Minval.az