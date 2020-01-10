Обстановка на иранском «треке» продолжает меняться с мультипликационной скоростью. Еще вечером 8 января эксперты были уверены, что худшего сценария удалось избежать: Трамп в своем обращении к нации дал понять, что вместо войны США усилят санкционное давление на Иран, в Тегеране заговорили о том, что операция «Месть за мученика Сулеймани» завершена, эксперты, в том числе американские, осторожно вбрасывали предположения, что свои удары по американской базе в Ираке Тегеран специально рассчитал так, чтобы нанести минимальный ущерб, да тут еще появилась информация, что о будущей ракетной атаке иранские предупредили официальный Багдад, прекрасно понимая, что там «сольют» информацию американскому военному командованию…

Но теперь риторика в Тегеране вновь меняется. Генерал Корпуса стражей исламской революции Абдулла Араги пообещал, что Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США за убийство Касема Сулеймани. А бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде добавил: «Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе».

И как это понимать? Все это не более чем громкие словеса для внутреннего употребления — точно так же, как фейк иранской пропаганды насчет «80 убитых американцах» в результате обстрела военной базы США в Ираке? Или же генералы не просто сотрясали воздух, а озвучили «прямые и явные угрозы»?

Пока что здесь гадания многократно превалируют над фактами. Тем более что слишком многое, к сожалению, будет зависеть, извините, от эмоционального восприятия иранской муллократической верхушкой последних событий в регионе. Если в Тегеране поймут, что нарвались на жесткий ответ Вашингтона (насколько законным и легитимным он был — отдельная тема), так что сейчас лучше притихнуть — тогда есть шанс, что напряженность действительно пойдет на убыль, а при помощи громких заявлений «стражей революции» Иран выпускает внутриполитический пар. Но если опять, как и в июне нынешнего года, решат, будто США «испугались», «смалодушничали» и вообще «не рискнули» воевать с Ираном — тут уже нельзя исключать нового витка противостояния.

Вряд ли, конечно, в Тегеране даже при изрядно завышенной самооценке планируют объявить США войну, высадить десант где-нибудь в гавани Нью-Йорка и водружать флаг с полумесяцем и «исламским клинком» над Белым домом и Капитолием. Другое дело — «прокси-война», которую Иран вел и ведет во многих странах региона. Где-то, как в Бахрейне и Йемене, Тегеран инспирирует мятежи местных шиитов, где-то, как в том же Ираке, укрепив влияние во властных структурах, пытается использовать эти страны в качестве «плацдарма» или арены «гибридной войны» против «большого сатаны» в лице США с созданием «ополчений», вооруженными провокациями и захватами посольств, где-то, как в случае с далеко не дружественной Ирану Саудовской Аравией, в ход идут, к примеру, ракетные обстрелы НПЗ от имени йеменских хуситов.

Вопрос, есть ли опасность, что подобную тактику Иран может приметь и против Азербайджана (или, в иранском изложении, против «интересов США в Азербайджане»), даже не риторический. В конце девяностых Иран устраивал развороты своих боевых самолетов над устьем Куры, демонстрируя, как далеко во всех смыслах простираются его аппетиты на акваторию Каспия, и обстреливал геологоразведочный корабль «Геофизик-3» в азербайджанских территориальных водах. В новом веке, после воздушного шоу «Турецких звезд», действовать столь бесцеремонно Иран уже не решался. Но вот попыток сколотить в Азербайджане вооруженное проиранское подполье и толкнуть его на открытый мятеж против законных властей было предостаточно. Как и террористических заговоров, кстати говоря, в те же дни, когда мировое экспертное сообщество обсуждало подробности ликвидации Сулеймани, в Азербайджане стартовал судебный процесс над Юнисом Сафаровым, тем самым, который прошел в Иране спецподготовку для войны в Сирии, а затем стрелял в главу ИВ Гянджи, рассчитывая таким образом спровоцировать в Азербайджане исламистский мятеж.

Так что вряд ли от озвученных иранскими генералами угроз стоит благодушно отмахиваться. Тем более что добрые межгосударственные отношения Тегеран не считает поводом для отказа от провокаций.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az